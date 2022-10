Bolsonaro vota no RJ com expectativa de eleições limpas e vitória

Para a imprensa, Bolsonaro disse que sua expectativa é de vitória. “Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando. Infelizmente eu não vi isso na imprensa. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o datapovo”, disse o candidato do PL à presidência da República.

Após deixar a cabine de votação, repetiu o mote. “Então está tranquilo. Em primeiro turno. E eleições limpas têm que ser respeitadas.” O presidente chegou à escola acompanhado do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ); da mulher do deputado, Paola; do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ); e do assessor para Assuntos Internacionais, Filipe Martins. A primeira-dama Michelle Bolsonaro não participava da comitiva.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também resolveu votar cedo, em um escola em São Bernardo do Campo (Grande SP). O petista estava acompanhado de forte esquema de segurança e do vice, Geraldo Alckmin (PSB). Acesse também: André vota e vai acompanhar apuração em casa