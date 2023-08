Senai prorroga inscrições para Vestibular de Inverno 2023

O Senai prorrogou as inscrições para o Vestibular de Inverno 2023. Neste 2º semestre, são ofertadas 190 vagas em quatro cursos de graduação em tecnologia em Mato Grosso do Sul. As inscrições no Vestibular podem ser feitas até 31/08, em Dourados, e 26/09, em Campo Grande, pelo https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas-2023-graduacao.

A Faculdade Senai de Dourados oferece 80 vagas para os cursos de Tecnólogo em Automação Industrial e Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial. Na Capital, além de 40 vagas no curso de Tecnólogo em Automação Industrial, a Faculdade Senai de Campo Grande está com 40 vagas no curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais e a Faculdade da Construção oferta 30 vagas para Tecnólogo em Design de Interiores.

Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do resultado obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para isso, basta inserir o número de inscrição da prova no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas. São aceitos ainda portadores de diploma e matrículas de transferência de outras instituições de ensino superior.

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, título de eleitor, CPF, histórico escolar do Ensino Médio, certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado no nome do candidato ou responsável ou declaração de próprio punho e foto 3×4 colorida, frontal e recente.

