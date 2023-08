Mais de 35 chefs participam do Festival Internacional das Carnes

Churrasco, gastronomia, tradição e inovação. Essas quatro palavras definem o 1º Festival Internacional das Carnes que acontece ainda este ano, em setembro, nos dias 15 a 17 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, que tem como tema “Do pasto ao prato”. Com uma programação recheada, o evento apresenta as criações de mais de 35 chefs regionais para o público sul-mato-grossense.

Com curadoria do chef representante da região centro-oeste no Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, no projeto Brasil em Sabores, Caslu, o evento promete impactar até quem conhece muito de carne e churrasco.

“Isso porque convidamos alguns dos melhores assadores e chefs de cozinha do Brasil para demonstrarem todo o potencial dos alimentos produzidos em Mato Grosso do Sul. Quem vier ao evento encontrará diversos cortes de carnes, preparados com diferentes técnicas e com excelência profissional. Além de poderem se conectar com nomes de destaque do churrasco e da gastronomia, em um ambiente preparado para atender bem os convidados com preços acessíveis”, afirma ele.

Paulo Machado, chef que também representa a gastronomia do estado pelo mundo afora, afirma ser uma honra participar desta edição internacional do Festival das Carnes. “Participar do Festival da Carne, na terra da melhor carne do Brasil, é uma honra! Essa fala minha, de que nós temos a melhor carne bovina do país, ela não é só uma concordância pessoal, mas sempre que trago especialistas de carne, chefes de cozinha, amigos que apreciam um bom churrasco, eu tenho esse feedback. Acredito que esse evento irá marcar a consolidação dessa afirmativa, de que a gente tem a melhor carne e agora com a possibilidade de mostrar técnicas, sofisticação e o companheirismo que existe entre os assadores. Sejam todos muito bem-vindos ao Festival Internacional da Carne no MS”, diz.

Assim como Caslu e Paulo Machado, os chefs Paula Labaki, Lígia Karawasa, Rafael Gomes, Mario Portella, Talita Machado, Edvaldo Caribe, Luis Vilela, Rodrigo BBQ Bueno e Panhoca também estão confirmados.

