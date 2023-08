Senai está com inscrições do Vestibular 2023 abertas para 4 cursos

O diploma de nível superior valoriza o currículo e pode ser a chance de obter melhores remunerações no mercado de trabalho. Neste 2º semestre, o Senai oferece essa oportunidade com a oferta de 190 vagas em quatro cursos de graduação em tecnologia, em Campo Grande e Dourados. As inscrições no Vestibular podem ser feitas até a próxima quinta-feira (10/08), na unidade do interior, e até sexta-feira (11/08), na Capital, pelo https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas-2023-graduacao.

De acordo com a gerente de Educação e Negócios do Senai, Cecília Fraga, as graduações do Senai aliam teoria e prática em uma formação mais rápida do que em cursos convencionais. “É um aprendizado voltado para prática profissional e com aplicabilidade capaz de atender demandas específicas das indústrias”, explica.

A Faculdade Senai de Dourados oferece 80 vagas para os cursos de Tecnólogo em Automação Industrial e Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial. Na Capital, além de 40 vagas no curso de Tecnólogo em Automação Industrial, a Faculdade Senai de Campo Grande está com 40 vagas no curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais e a Faculdade da Construção oferta 30 vagas para Tecnólogo em Design de Interiores.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas-2023-graduacao ou nas secretarias das unidades. O prazo para agendamento da prova é até a próxima quinta-feira (10/08), em Dourados, e sexta-feira (11/08), na Capital, e as aulas estão previstas para começar na segunda-feira, dia 14 de agosto.

Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do resultado obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para isso, basta inserir o número de inscrição da prova no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas. São aceitos ainda portadores de diploma e matrículas de transferência de outras instituições de ensino superior.

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, título de eleitor, CPF, histórico escolar do Ensino Médio, certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado no nome do candidato ou responsável ou declaração de próprio punho e foto 3×4 colorida, frontal e recente.

Leua mais: O SENAI está com inscrições do Vestibular 2023 abertas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram