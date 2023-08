Final de semana promete chuvas, tempestades e queda das temperaturas em MS

A previsão do tempo para o final de semana, entre sexta-feira (18) e domingo (20), indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A chuva deve começar entre a tarde e a noite da sexta-feira (18) avançando para as demais regiões durante o sábado (19). Já no domingo (20) as chuvas retornam principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do MS.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade. Em conjunto a estes sistemas, temos o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai que favorecerão a formação de instabilidades no estado.

As temperaturas terão queda gradativa ao longo do final de semana, com valores de mínimas entre 12-14°C, principalmente na região sul do estado.

Na sexta-feira (18), as temperaturas previstas ainda são altas, com valores que podem atingir os 36°C. As temperaturas mínimas oscilam entre 18-19°C e máximas de até 34°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 18-23°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de até 32°C.

Entre sábado (19) e domingo (20), as temperaturas terão queda significativa. São previstas temperaturas mínimas entre 12-16°C e máximas que podem atingir os 24°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 17 e 21°C e máximas de até 32°C.

Na capital, mínimas entre 18-19°C e as temperaturas máximas estarão mais amenas, com valores de até 26°C. Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40-60 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60km/h. Acesse também: Após aumento, litro da gasolina já é encontrado a R$ 5,39 na Capital

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram