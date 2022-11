Sem impedimentos, quem perdeu a primeira prova do Enem pode fazer a segunda

Em Mato Grosso do Sul, o índice de abstenção no primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022, realizado no último domingo (13), foi de 31,2% na modalidade impressa e 54,9% na versão digital. Os números foram divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Quem perdeu o exame na semana passada pode fazer a segunda prova sem nenhum impedimento, se a falta ocorreu por motivo de doenças ou por problemas logísticos previstos no edital do Enem. É possível até pedir a reaplicação das provas para janeiro de 2023. Entre os casos previstos estão diagnósticos de COVID-19 e falta de energia elétrica, entre outros.

O professor de História Marcelo Garcia Rosa explica que, entretanto, para o candidato que não tem justificativa, a segunda prova será apenas para autoavaliação, mas que é importante a realização.

“Pois conta como pontuação e também serve para avaliar seu conhecimento nas determinadas áreas que serão cobradas na segunda prova.”

Nesse domingo (20) os estudantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, com 45 questões de química, física e biologia. Além da avaliação de matemática, com mais 45 questões.

É importante destacar que o horário de início das provas desse segundo dia de exame será o mesmo do primeiro dia, com abertura dos portões às 11h (horário de MS), fechamento às 12h e início das provas: 13h30. Mas os candidatos devem ficar atentos porque, desta vez, o tempo do exame é 30 minutos mais curto, com o término às 18h30.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: