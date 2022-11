Após confusão em conveniência, três homens são presos

Um adolescente, de 16 anos e três homens com idades de 20,35 e 39, foram apreendidos na madrugada de hoje (19), após tumulto e briga generalizada em frente a uma conveniência, localizada na rua Frei Mariano, área central de Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão começou após a chegada dos policiais, solicitados para atender ocorrência de pertubação. Um casal estaria sendo importunado por um grupo de homens, que provocavam para brigas e ameaçavam com garrafas todos que passavam pelo local ou estivessem no estabelecimento.

Os agentes precisaram utilizar balas de borracha e spray de pimenta para dispersar os autores embriagados que arremessaram latas de cerveja contra a equipe e xingaram os policiais militares. Um autor foi preso, e após a chega do reforço, outra confusão se iniciou e mais três pessoas foram detidas.

O adolescente e o homem de 35 anos foram apontados como responsáveis pelo início do tumulto. Eles também foram identificados pelos policiais como os indivíduos que desacataram a equipe no início da confusão.

Com informações de Diário Corumbaense

