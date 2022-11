Em MS, mais de 29,8 mil alunos participaram do primeiro dia de provas do Enem 2022

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aconteceu no último domingo (13), quando os participantes resolveram questões sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Em Mato Grosso do Sul, dos 43.415 inscritos, apenas 29.852 compareceram, o que corresponde a pouco mais de 68%. A Polícia Federal deflagrou a Operação Integridade e Logística que prendeu um participante da Capital por fraude no certame.

As provas continuarão no próximo domingo (20), quando será a vez de abordar questões de ciências naturais e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), será publicado o modelo até o dia 23 de novembro, conforme especificado no edital.

O Exame tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos alunos e tornou-se um dos principais portais de Ensino Superior do Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o ProUni (Programa Universidade para Todos), ambos ações do MEC (Ministério da Educação).

Por Camila Farias – Jornal O Estado

