Professores dão orientação para o segundo dia do Enem

O segundo e último dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será no próximo domingo (20), e passada a prova de ciências humanas, linguagens e a tão temida redação, desta vez, os mais de 3,3 milhões de inscritos exercerão seus conhecimentos nas áreas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), no primeiro dia 2.490.880 candidatos realizaram as provas, sendo 2.458.504 com provas impressas, e 32.376, provas digitais. Este ano, o tema da redação, que é sempre tão aguardado, foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O jornal O Estado conversou com dois professores que deram dicas muito valiosas para auxiliar os candidatos nessa reta final e no dia da prova para garantir um melhor desempenho.

Segundo o professor do Colégio Harmonia e mestre em Matemática, Thiago Arce, a prova do Enem é uma grande maratona, tendo em vista o tempo de teste, e por isso é preciso adotar estratégias, principalmente quando se trata das questões de matemática, para economizar tempo.

“A maior parte das questões são de nível fácil, e o que eu recomendo é respondê-las e não gastar muito tempo nas questões mais difíceis, tendo em vista que elas são a minoria e o ideal é vencer pela quantidade”, disse.

Arce disse ainda que a melhor alternativa é deixar as questões que considera difíceis para o fim da prova. “Você nunca é o único que não sabe solucionar aquela questão, então, ao perceber a dificuldade, siga para a próxima e otimize tempo com as questões que você sabe”, aconselhou.

O que estudar?

Conforme o também professor da rede privada de ensino, e mestre em Matemática profissional, João Torrezan, compensa estudar como quem vai lapidar um diamante.

“Nesta reta final não há mais espaço para desespero, por isso o ideal é relembrar o que já foi estudado e voltar a atenção para dicas, resumos, assuntos que mais aparecem na prova e como aparecem”, disse.

Torrezan acrescentou ainda que o momento é de muita expectativa, mas que vale muito a pena investir em momentos de descontração, descanso da mente e atividades que tragam segurança e boas energias. O mestre finalizou dizendo que tranquilidade e concentração são as palavras-chave para o dia da prova. “Esses sentimentos vão trazer confiança mesmo quando você se deparar com uma dificuldade”, finalizou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edições impressas do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: