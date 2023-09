Reitor e vice-reitora da UEMS tomam posse em 26 de Setembro

O prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), será reconduzido ao cargo após ser reeleito para mais quatro anos de mandato, juntamente com a vice-reitora eleita, profa. Drª. Lucina Ferreira da Silva. O mandato à frente da UEMS terá vigência de 2023 a 2027. A cerimônia ocorrerá no dia 26 de setembro, às 18h, no Auditório Central da UEMS em Dourados.

A posse será conduzida pelo governador Eduardo Riedel e contará com presença de parlamentares e diversas autoridades de entidades e instituições parceiras da UEMS.

O resultado da Eleição foi publicada pela Comissão Eleitoral em 7 de junho deste ano. A Chapa “UEMS Transforma +”, recebeu a aprovação, entre os votantes que compareceram, de 91,25% dos docentes; 88,33% dos técnicos administrativos; e 94,33 % dos alunos. As urnas foram distribuídas nas 15 unidades universitárias e nos 13 polos de educação a distância da UAB/UEMS.

