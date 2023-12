UEMS/Campo Grande apresenta seus cursos para alunos do ensino médio

Dos dias 04 a 06 de setembro, a UEMS de Campo Grande realizou a segunda edição da mostra de cursos “Universo UEMS Campo Grande”, em uma programação especial voltada aos alunos do ensino médio, principalmente concluintes, para apresentar os 15 cursos de graduação da Unidade Campo Grande – Santo Amaro e Moreninhas – além dos espaços estudantis disponíveis para a promoção do ensino superior de qualidade.

Na noite de abertura do evento tiveram apresentações culturais de projeto de extensão e do curso de dança da UEMS Campo Grande, apresentaram-se o coral de comunidade acadêmica da UEMS e acadêmicos do curso de Dança da Unidade. A mostra de cursos aconteceu na noite do dia 04, na manhã do dia 05 e nos períodos matutino e vespertino do dia 06 de setembro, recebendo mais de 1580 pessoas de 27 escolas, entre estudantes do ensino médio e professores, de escolas públicas e privadas.

A comunidade acadêmica da UEMS de Campo Grande participou ativamente da Mostra de Cursos, sob a coordenação da equipe da Gerência da unidade liderada pela servidora técnica Me. Jaqueline Moreira Jurado, contou com representantes das 15 graduações, com equipe da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC UEMS), que apresentou todos os benefícios e auxílios disponíveis para os acadêmicos da UEMS. Além de contar com apoio dos parceiros, Governo de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Educação (SED MS), a Secretaria Municipal da Juventude (SEJUV), a Prefeitura de Campo Grande (PREFCG) e o Instituto Sangue Bom. Todos trabalharam unidos para oferecer às escolas uma programação especial que destacou o melhor da Unidade Universitária de Campo Grande, como diz a equipe organizadora, “uma universidade pública, gratuita, inclusiva e de muita qualidade”.

