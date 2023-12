Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em investigação de furto em Aquidauana

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, realizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Campo Grande. A ação tinha como alvo a residência de uma mulher suspeita de participação em um crime de furto qualificado, ocorrido em Aquidauana-MS no dia 23/08/2023.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência em um estabelecimento comercial na área central de Aquidauana. No local, foram furtadas 28 peças de roupas. As câmeras de segurança do estabelecimento capturaram imagens que indicavam a participação de duas mulheres no furto. Durante a ocorrência, uma das autoras confessou o crime, resultando em sua prisão em flagrante. Contudo, a comparsa conseguiu fugir.

Após investigações conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aquidauana, a mulher foi identificada e localizada em sua residência na capital, especificamente no Bairro Aero Rancho. O pedido de busca e apreensão domiciliar foi então encaminhado ao Poder Judiciário.

Durante a busca, foram encontradas diversas peças de vestuário com etiquetas de estabelecimentos comerciais da cidade de Campo Grande, levantando suspeitas sobre a possível origem ilícita desses itens. A autora não estava presente no local, e a responsável pelo imóvel informou que ela teria se evadido após o cometimento do delito em Aquidauana.

Com informações da Depac

