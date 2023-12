Policiais encontram grande quantidade de cigarros ilegais em veículos na BR-376

Policiais rodoviários federais (PRF), apreenderam na tarde de ontem (23), mais de 47.500 maços de cigarros contrabandeados em três veículos, na BR-376, em Jateí, a 265 quilômetros de Campo Grande. Um dos motoristas foi preso em flagrante. Os outros dois, estão foragidos.

O flagrante aconteceu na BR-376, quando os policiais avistaram um Hyundai/Tucson entrando em uma estrada vicinal. Os policiais realizaram abordagem do veículo e logo avistaram grande quantidade de cigarros contrabandeados no interior do carro.

Diante do flagrante, os agentes da PRF, acionaram o Núcleo de Operações Aéreas, quando localizaram abandonado na área rural, outros dois veículos que viajavam em comboio no transporte da mercadoria.

Dentro dos outros automóveis foram encontrados mais cigarros ilegais. O condutor do Hyundai/Tucson foi preso e todos os veículos e cigarros encaminhados à Polícia Judiciária local.

