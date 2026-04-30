Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026 termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026. O período, que havia sido prorrogado, também contempla candidatos que precisam justificar ausência na edição de 2025 para voltar a ter direito ao benefício.

O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), utilizando login da conta Gov.br. Durante o processo, o candidato precisa informar dados pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço, além de preencher um questionário socioeconômico.

O Inep reforça que a aprovação da isenção não garante inscrição automática no exame. Para participar do Enem 2026, será necessário realizar a inscrição posteriormente, dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.

Podem solicitar a isenção:

– Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;

– Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola privada com bolsa integral e renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

– Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

– Participantes do programa Pé-de-Meia.

Candidatos que conseguiram isenção no Enem 2025, mas faltaram aos dois dias de prova, precisam justificar a ausência para solicitar o benefício novamente. O procedimento também é feito pela Página do Participante, com envio de documentos que comprovem o motivo, como atestados médicos, boletins de ocorrência ou certidões.

Taxa e calendário

O valor da taxa de inscrição do Enem 2026 ainda não foi divulgado. Na edição de 2025, o custo foi de R$ 85. As datas das provas e o período oficial de inscrição também não foram anunciados, mas tradicionalmente o exame é aplicado em dois domingos consecutivos de novembro.

No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e respondem a questões de linguagens e ciências humanas. No segundo, a prova reúne matemática e ciências da natureza.

Com o resultado do Enem, estudantes podem disputar vagas em instituições públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

O calendário divulgado prevê a publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção e das justificativas de ausência no dia 8 de maio. O prazo para recursos vai de 11 a 15 de maio, com resultado final programado para 22 de maio.

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