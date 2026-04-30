Adriane Lopes anuncia investimento de R$ 350 milhões em asfalto na Capital; obras devem começar em julho

A Prefeitura de Campo Grande apresentou à imprensa, na manhã desta quinta-feira (30), um pacote de obras de pavimentação focado em diversos bairros sem asfalto na Capital. O investimento total será de R$ 350 milhões, e a previsão é de que as obras comecem até julho deste ano.
Veja a lista de bairros que serão beneficiados:
Investimento de R$ 100 milhões por emendas da bancada federal
|Parcelamento
|Região
|Km
|Valor
|Jardim Los Angeles – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|1,34
|R$ 10.533.584,15
|Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá
|Anhanduizinho
|2,13
|R$ 14.595.617,96
|Jardim das Nações – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|2,24
|R$ 5.432.605,86
|Guanandi II – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|3,84
|R$ 9.125.343,48
|Cophavilla II e Batistão – 2ª Etapa
|Lagoa
|6,83
|R$ 16.044.376,80
|Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II
|Lagoa
|7,60
|R$ 20.007.668,65
|Jardim São Conrado
|Lagoa
|3,10
|R$ 7.629.877,95
|Jardim Tijuca e Jardim Verdes Mares
|Lagoa
|3,55
|R$ 7.753.419,33
|Residencial Flores, Parque Residencial União II, Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira
|Lagoa
|3,35
|R$ 8.877.505,82
|TOTAL
|33,97
|R$ 100.000.000,00
Investimento de R$ 143 milhões com recursos do programa Avançar Cidades
|Parcelamento
|Região
|Km
|Valor
|Vila Nossa Senhora Aparecida e Bosque da Saúde
|Segredo
|5,3
|R$ 18.001.038,84
|Jardim Noroeste – Lote 3
|Prosa
|3,9
|R$ 15.435.838,99
|Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora – Etapa B
|Bandeira
|5,6
|R$ 4.241.759,48
|Jardim Itatiaia – Etapa C
|Bandeira
|1,3
|R$ 18.048.697,43
|Jardim Los Angeles
|Anhanduizinho
|2,9
|R$ 6.684.843,49
|Porto Galo e Parque Residencial Lisboa
|Anhanduizinho
|3,4
|R$ 9.454.973,01
|Aero Rancho, Vila Nogueira e Vila Amapá
|Anhanduizinho
|2,8
|R$ 13.891.289,56
|Guanandi II
|Anhanduizinho
|3,6
|R$ 8.511.956,69
|Jardim Tarumã
|Lagoa
|5,1
|R$ 12.961.641,90
|Coophavilla II e Batistão
|Lagoa
|6
|R$ 14.382.619,22
|Jardim São Conrado
|Lagoa
|3,5
|R$ 10.851.576,48
|Av. Conde de Boa Vista – Santa Emília
|Lagoa
|1
|R$ 10.800.122,16
|TOTAL
|44,4
|R$ 143.266.357,25