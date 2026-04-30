Adriane Lopes anuncia investimento de R$ 350 milhões em asfalto na Capital; obras devem começar em julho

FOTO: ROBERTA MARTINS
FOTO: ROBERTA MARTINS

A Prefeitura de Campo Grande apresentou à imprensa, na manhã desta quinta-feira (30), um pacote de obras de pavimentação focado em diversos bairros sem asfalto na Capital. O investimento total será de R$ 350 milhões, e a previsão é de que as obras comecem até julho deste ano.

Veja a lista de bairros que serão beneficiados:

Investimento de R$ 100 milhões por emendas da bancada federal

Parcelamento Região Km Valor
 Los Angeles – 2ª Etapa Anhanduizinho 1,34 R$ 10.533.584,15
Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá Anhanduizinho 2,13 R$ 14.595.617,96
Jardim das Nações – 2ª Etapa Anhanduizinho 2,24 R$ 5.432.605,86
Guanandi II – 2ª Etapa Anhanduizinho 3,84 R$ 9.125.343,48
Cophavilla II e Batistão – 2ª Etapa Lagoa 6,83 R$ 16.044.376,80
Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II Lagoa 7,60 R$ 20.007.668,65
Jardim São Conrado Lagoa 3,10 R$ 7.629.877,95
Jardim Tijuca e Jardim Verdes Mares Lagoa 3,55 R$ 7.753.419,33
Residencial Flores, Parque Residencial União II, Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira Lagoa 3,35 R$ 8.877.505,82
TOTAL 33,97 R$ 100.000.000,00

Investimento de R$ 143 milhões com recursos do programa Avançar Cidades

Parcelamento Região Km Valor
Vila Nossa Senhora Aparecida e Bosque da Saúde Segredo 5,3 R$ 18.001.038,84
Jardim Noroeste – Lote 3 Prosa 3,9 R$ 15.435.838,99
Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora – Etapa B Bandeira 5,6 R$ 4.241.759,48
Jardim Itatiaia – Etapa C Bandeira 1,3 R$ 18.048.697,43
Jardim Los Angeles Anhanduizinho 2,9 R$ 6.684.843,49
Porto Galo e Parque Residencial Lisboa Anhanduizinho 3,4 R$ 9.454.973,01
Aero Rancho, Vila Nogueira e Vila Amapá Anhanduizinho 2,8 R$ 13.891.289,56
Guanandi II Anhanduizinho 3,6 R$ 8.511.956,69
Jardim Tarumã Lagoa 5,1 R$ 12.961.641,90
Coophavilla II e Batistão Lagoa 6 R$ 14.382.619,22
Jardim São Conrado Lagoa 3,5 R$ 10.851.576,48
Av. Conde de Boa Vista – Santa Emília Lagoa 1 R$ 10.800.122,16
TOTAL 44,4 R$ 143.266.357,25

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