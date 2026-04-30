Adriane Lopes anuncia investimento de R$ 350 milhões em asfalto na Capital; obras devem começar em julho

Ao todo, serão 600 km de pavimentação, em bairros das sete regiões urbanas da Cidade. Devido à legislação eleitoral, a prefeita Adriane Lopes afirmou que o município pretende começar a asfaltar até 13 de julho. “Estamos colhendo frutos de um trabalho feito em parceria. Estamos muito felizes de poder trazer essas obras para a população da nossa Cidade”, disse a prefeita. Ao todo, serão 600 km de pavimentação, em bairros das sete regiões urbanas da Cidade. Devido à legislação eleitoral, a prefeita Adriane Lopes afirmou que o município pretende começar a asfaltar até 13 de julho. “Estamos colhendo frutos de um trabalho feito em parceria. Estamos muito felizes de poder trazer essas obras para a população da nossa Cidade”, disse a prefeita.

Desse montante, R$ 150 milhões são recursos da Prefeitura, R$ 100 milhões do Governo do Estado, e R$ 100 milhões da bancada federal.

Conforme ainda a chefe do Executivo Municipal, a primeira etapa vai atender 35 bairros e soma R$ 243 milhões. O restante dos recursos será liberado conforme o avanço da primeira etapa, tanto pelo governo como pela bancada.