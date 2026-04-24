Dourados atinge maior índice em quatro anos no Saems e amplia nível de aprendizado na rede municipal

Resultado de 2025 mostra avanço na proficiência e redução de alunos nos níveis mais baixos de desempenho

A rede municipal de ensino de Dourados apresentou avanço nos indicadores educacionais e alcançou, em 2025, o melhor resultado dos últimos quatro anos no Sistema de Avaliação da Educação de Mato Grosso do Sul. Os dados indicam melhora tanto na média de proficiência quanto na distribuição dos estudantes por nível de aprendizagem.

A pontuação média chegou a 611, superando os 583 registrados em 2024. O desempenho também fica acima dos anos anteriores da série recente, como 2022, com 571 pontos, e 2023, quando a rede teve 560 pontos, o menor índice do período analisado.

Outro indicador que mostra mudança no cenário educacional é o aumento no percentual de estudantes com desempenho considerado adequado, que atingiu 63%. Em contrapartida, houve redução nas faixas mais baixas: o nível Muito Crítico caiu para 4% e o Crítico para 13%.

Para o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, o resultado está ligado ao conjunto de ações adotadas na rede. “Esse resultado não é fruto do acaso”, enfatizou Nilson Francisco. “É o reflexo direto de um trabalho consistente de gestão, que começou com o planejamento pedagógico, passou pela valorização dos nossos professores e chegou à liderança firme dos diretores dentro das escolas”, prosseguiu. “Avançamos 11 pontos em um ano porque conseguimos alinhar formação continuada, acompanhamento de indicadores e, acima de tudo, comprometimento de cada profissional que está no chão da sala de aula”, concluiu o secretário de Educação.

O prefeito Marçal Filho também relacionou o desempenho às estratégias implementadas. “Isso é resultado de muito trabalho”, ressaltou o prefeito. “Estamos investindo cada vez mais na educação de nossas crianças”, argumentou. “Realizamos formações continuadas de professores, acompanhamento e planejamento pedagógico sistemático, reorganização das práticas de alfabetização e investimentos em materiais didáticos e infraestrutura escolar”, completou Marçal Filho.

Aplicado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, o Saems é uma avaliação em larga escala que mede o aprendizado dos estudantes da educação básica e subsidia o planejamento de políticas públicas na área.

Com o desempenho mais recente, o município passa a figurar entre os que mais evoluíram no Estado. A expectativa da gestão é manter os índices acima de 600 pontos nos próximos ciclos e avançar na redução dos níveis mais baixos de aprendizagem.

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