Secretaria de Segurança totaliza compra de 18 veículos especiais de resgate por R$ 9,8 milhões

A Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) oficializou a aquisição de 18 veículos especiais de URS (Unidade de Resgate e Suporte) para ocorrências de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros. O investimento total para a contratação chega a R$ 9,8 milhões.

Os extratos foram publicados no Diário Oficial do Estado. O primeiro foi publicado em 22 de abril deste ano, pelo valor de R$ 6.047.690, para a aquisição de 11 veículos. Logo após, em 23 de abril, foi publicado o extrato para a aquisição de mais duas unidades, no valor de R$ 1.099.580. E na edição desta quinta-feira (30), foi publicado o extrato para a aquisição de mais cinco unidades, por R$ 2.748.950.

Os valores serão custeados com recursos previstos no Orçamento Geral da União, vinculados à Sejusp. O contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura, ocorrida em 1º de abril de 2026.

Os contratos foram firmados com a empresa Bem Estar Hospitalar Comércio de Equipamentos Hospitalar e Materiais para Saúde Ltda.