Três Lagoas tem aumento de 151% no número de acidentes com escorpião

O Município de Três Lagoas, que fica a 334 quilômetros de Campo Grande, registrou um aumento de 151% nos casos de acidentes com escorpião no primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período de 2021, segundo informou a SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

No Departamento de DANTS (Doenças e agravos não transmissíveis), 108 casos foram notificados até o final do mês de junho, enquanto durante o mesmo período do ano passado 48 pessoas procuraram o setor para registrar este tipo de ocorrência.

De acordo com o veterinário e coordenador do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Everton Ottoni, “o aumento destes números de acidentes é um alerta para a população realizar medidas de prevenção, a contrapartida, pois só o trabalho dos agentes de endemias não está surtindo resultados”.

Além dos acidentes, o veterinário ressalta que a SMS recebe também notificações do aparecimento desses animais, mas que não ocasionaram acidentes.

Recomendações

Everton esclarece que a melhor forma de prevenir o aparecimento de escorpiões é evitar ambientes propícios para reprodução destes animais em residências. Para evitar os acidentes, a recomendação é principalmente livrar-se dos restos de comida que podem atrair baratas — alimento natural do escorpião.

“Deve-se manter as calçadas limpas e sem quebraduras, caixas de gorduras fechadas para o animal não ter acesso, muros rebocados sem trincas, quintal sem entulhos, madeiras, blocos e materiais do tipo amontoados, tampar ralos, manter quintais limpos e utilizar objetos para vedar passagem por debaixo da porta”, explicou Ottoni.

Outras orientações são verificar furos em forros, não encostar camas e berços na parede e sempre chacoalhar toalhas e cobertas antes de usar. E muito cuidado ao tentar capturar para não sofrer picada.

Com informações de Prefeitura de Três Lagoas

