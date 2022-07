Tutora realiza denuncia após encontrar seus cães mortos

Uma mulher realizou uma queixa de maus tratos, ontem (11), após encontrarem seus cães mortos. Os animais estavam em uma residência na rua Ignácio de Matos Brandão, bairro Novo Horizonte, região oeste de Dourados.

Após chegarem em casa, por volta das 8 horas, a mulher encontrou os seus seis cachorros debilitados, vomitando arroz com uma substância vermelha.

A tutora revelou a Polícia que alimenta seus cães apenas com ração e ela não teria dado arroz, o que trouxe o indicativo de que alguém teria envenenado o alimento.

Os animais estavam com as patas traseiras paralisadas e foram levados a um hospital veterinário. Dos seis, dois morreram e um esta em estado grave.

Após exames e relato clínico, ficou constatado que os cães foram envenenados.

A vítima foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde registrou a denúncia de “ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exótico, se ocorre morte do animal”.

Maus tratos a animais

A atual Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1998) prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além do aumento de um sexto a um terço nos casos da morte do animal.

Os maus-tratos são abusos, mutilação ou ferimentos contra animais domésticos e silvestres. O texto (PLC 134/2018) prevê ainda que a zoofilia, a morte do animal ou a reincidência em maus-tratos serão agravantes da pena em até um terço.

