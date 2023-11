Escola Sesi abre processo seletivo com 629 vagas gratuitas para 2024

A Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto com vagas de gratuidade na educação básica para o ano letivo de 2024. São ao todo 629 vagas disponíveis para educação infantil, ensino fundamental e médio, distribuídas entre as sete unidades da rede no Estado (confira lista abaixo).

De acordo com o edital, as vagas são destinadas a estudantes cuja família comprovar condição de baixa renda (até meio salário mínimo por pessoa da família ou três salários mínimos de renda familiar total). As inscrições no processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na secretaria da Escola Sesi. O período de inscrição vai de 6 a 10 de novembro. Após análise de documentos, a divulgação dos resultados será realizada a partir de 20 de novembro.

As inscrições são gratuitas. Interessados devem preencher a ficha de inscrição e apresentar documentos na secretaria da escola.

