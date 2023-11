Renegociação de dívidas do FIES inicia nesta terça-feira; entenda

A partir desta terça-feira (7), estudantes ou formados que tenham dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) vão poder renegociar seus débitos em condições especiais, por meio das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A afirmação foi feita pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, após reunião nesta segunda-feira (6) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

São mais de 1,2 milhão de inadimplentes que podem ser beneficiados com as condições facilitadas e os descontos de até 99% do valor consolidado da dívida. Para isso, basta procurar a agência do banco responsável pelo financiamento. As dívidas que podem ser renegociadas chegam a R$ 54 bilhões. De acordo com o ministro Camilo Santana, a resolução que dispõe sobre a renegociação será publicada ainda nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU), para que os bancos comecem a prestar o atendimento.

Com a medida, até pessoas que estão em dia com o pagamento serão beneficiadas. “Qualquer pessoa que tem contrato no FIES, inclusive quem esteja adimplente, vai ter direito nesta lei. Vão existir vantagens para quem está adimplente com o financiamento. Qualquer cidadão terá direito.”

A nova regulamentação cria condições mais favoráveis de amortização para estudantes com contratos do FIES assinados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 terão desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, no caso de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para os demais estudantes, os descontos podem chegar a 77%.

PARCELAMENTO – O estudante que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação, nos seguintes termos:

• Débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias em 30 de junho de 2023: desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas) e de 12% sobre o valor financiado pendente para pagamento à vista; ou parcelamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas do valor financiado pendente, com desconto de 100% dos encargos, mantidas as demais condições do contrato (ficam mantidas as garantias e eventuais taxas do contrato).

• Estudantes com débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021: desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais.

• Estudantes com débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias, em 30 de junho de 2023, que não se enquadrem na hipótese prevista no item anterior: desconto de até 77% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais e sucessivas.

ENEM 2023: Ainda durante a coletiva de imprensa, o ministro da Educação afirmou que o primeiro dia da edição do Enem 2023 foi um sucesso. Com as novidades na prova, como caderno colorido e cartão-resposta ampliado, Camilo ressaltou que objetivo é “aperfeiçoar para garantir mais acessibilidade”.

O Enem 2023 teve 3,9 milhões de inscrições confirmadas, aumento de 13,1% em relação ao ano passado. Desse total, as mulheres representam 60%. O Nordeste apresentou o maior número de inscritos entre as regiões do país.

Neste primeiro dia, foram identificados 905 participantes que tiveram problemas logísticos, como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. Em todo o país, 4.293 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30), utilizar impressos ou não atender às orientações dos fiscais.

O participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas em edital terá o direito de participar da reaplicação das provas. O candidato deve solicitar através da Página do Participante do Enem. O período para solicitação é de 13 a 17 de novembro de 2023. A reaplicação das provas será nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023.

Com informações do Scc10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: