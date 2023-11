Bonito é destaque na WTM London – maior feira de viagens e turismo da Europa

Bonito (MS) está entre os 51 destinos brasileiros escolhidos para expor seus atrativos na mais importante feira de viagens e turismos da Europa, a World Travel Market (WTM) em Londres, no Reino Unido, que teve início nesta segunda-feira (6). O município participa como coexpositor, a convite do Ministério do Turismo, por meio da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), em parceria com o Sebrae e com apoio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul). O prefeito Josmail Rodrigues e a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, estão representando o município, acompanhados do diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling. O ministro do Turismo, Celso Sabino e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também participam do evento.

A Agência reuniu empresas aéreas, companhias de turismo, grupos de hotéis e agentes culturais para fechar negócios e apresentar os destinos nacionais de sol, praia, cultura, gastronomia e afroturismo para os turistas internacionais no inverno europeu. Bonito será a referência quanto ao ecoturismo, uma vez que a cidade foi recentemente eleita, pela 17ª vez, como o melhor destino do brasileiro na categoria e também é o primeiro destino de ecoturismo do mundo a receber a certificação de Carbono Neutro.

A expectativa é que o encontro, que encerra no dia 8 de novembro, traga novas oportunidades de novos negócios para o turismo brasileiro. Outro importante foco é a reconstrução do relacionamento com o trade britânico. A Embratur está levando 51 expositores e vai apresentar o Brasil como um destino preocupado com a sustentabilidade, a inclusão, a democracia e a responsabilidade social. Em 2022, a WTM Londres reuniu cerca de 35 mil profissionais de 184 países.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que o Brasil está de portas abertas para o turista britânico. “Como destino, temos uma gama muito grande de possibilidades para os turistas, há sempre um destino ideal para cada perfil de turista. Hoje o Reino Unido está em 10° lugar entre os países que mais visitaram o Brasil de 2018 a 2023. Nossa expectativa é que a gente receba, esse ano, 120 mil turistas britânicos, 40% a mais que no ano passado”, destacou.

