Com salários de até R$ 9,7 mil, UEMS de Cassilândia abre seleção para professores

Foi publicado hoje (13) no DOE-MS, o edital de seleção de docentes para a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) nas áreas de Geografia Física, para a unidade de Jardim e Letras, para o campus de Cassilândia, distante a 452 quilômetros de Campo Grande.

Conforme consta no edital, os salários podem chegar a R$ 9,7 mil em ambos os cargos. As inscrições vão até 22 de fevereiro e podem ser feitas através deste link. A prova está prevista para acontecer entre 9 e 13 de março.

A remuneração funciona da seguinte forma:

Doutor

Para regime de 20 horas: R$ 4.857,31

Para regime de 40 horas: R$ 9.714,62

Valor da hora-aula: R$ 53,97

Mestre

Para regime de 20 horas: 3.446,69

Para regime de 40 horas: 6.893,38

Valor da hora-aula: R$ 38,30

Os formulários e demais informações sobre os documentos a serem apresentados no ato da contratação estão disponíveis no site.

