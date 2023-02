Autoridades de Taquarussu discutem trecho da rodovia

O secretário de Estado da Infraestrutura do MS, Hélio Peluffo recebeu na última semana uma comitiva de Taquarussu para discutir o projeto da rodovia trecho entre Taquarussu MS até o Porto São João que ligará MS ao PR através da ponte que será construída.

Comitiva foi composta pelo Prefeito Clovis Nascimento, vereadores: Gilson Carrapicho, Clodoaldo Crivelli e o empresário Rivelino Crivelli que contaram com a presença da deputada Mara Caseiro (PSDB), que participou da reunião.

Dentre as pautas também falaram sobre o projeto do EVTEA da Ponte, já licitado pelo Governo do Paraná, bancado com recursos da ITAIPU, importante obra de integração entre PR e MS, com prazo de 18 meses, para que a empresa que ganhou a licitação, possa entregar o projeto pronto, conforme foi informado por Demerval Silvestre presidente da SOCIPAR “SOC CIV ORG DO PR”.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.