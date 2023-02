Caixa começa a pagar Auxílio Brasil e Auxílio Gás de fevereiro

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (13) o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. O primeiro tem valor mínimo de R$ 600 e o segundo, liberado a cada dois meses, será de R$ 112 em fevereiro, um pouco acima do preço médio do botijão, calculado em R$ 110 pela ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Neste mês, o calendário de pagamentos dos benefícios será interrompido por causa do Carnaval. Serão quatro dias sem depósitos: sábado (18), domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (21). A liberação dos valores será retomada na Quarta-feira de Cinzas após o meio-dia.

Ao todo, 21,86 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e 5,95 milhões terão ao Auxílio Gás. O governo deve investir R$ 13,2 bilhões e R$ 667,2 milhões, respectivamente, nos dois programas de transferência de renda.

FAMÍLIAS VÃO RECEBER ATÉ R$ 712

Parte das famílias receberá os dois benefícios neste mês, somando R$ 712 repassados pelo governo federal. Para ter direito aos benefícios, é preciso estar inscrito no CadÚnico e atender às regras determinadas pelo governo federal.

O cadastro, no entanto, deverá passar por uma revisão, com cortes. As estimativas de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, são de que ao menos 2,5 milhões de cadastros possam estar irregulares.

Segundo o ministério, a atualização ocorre em parceria com estados e municípios, que envolve até mesmo uma busca atva de cidadãos com direito à renda, mas que ainda não estão na lista.

O objetivo é pagar o benefício a quem, de fato, tem direito. “Não é razoável que, em um país com tanta gente com fome, pessoas com oito, nove ou dez salários mínimos de renda recebam o benefício. Ao mesmo tempo, queremos dar as mãos a quem tem o direito e não está recebendo”, disse o ministro.

O valor médio a ser pago de Auxílio Brasil neste mês é de R$ 606, 91. Isso ocorre porque há famílias que recebem valores extras ligados ao programa.

Com informações da Folhapress, por CRISTIANE GERCINA