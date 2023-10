Por R$12, Halloween terá filmes de terror relançados nos cinemas brasileiros pela Cinemark

O Halloween se aproxima, e a Cinemark, uma das maiores redes de cinema do Brasil, está preparando uma surpresa assustadoramente emocionante para todos os amantes de filmes de terror. A partir de 19 de outubro, a Cinemark lança a ‘Temporada do Terror’, uma oportunidade única para os fãs do gênero reviverem os momentos de medo e suspense que marcaram as telas dos cinemas. Os ingressos terão um valor promocional de apenas R$12.

Esta celebração cinematográfica de terror vai durar duas semanas, divididas em duas partes. A primeira parte ocorrerá entre os dias 19 e 25 de outubro, com a exibição de quatro filmes que prometem manter o público na beira da poltrona. Entre os títulos selecionados estão e It – Capítulo, M3GAN, A Freira, e Annabelle 3.

A segunda parte da ‘Temporada do Terror’ ocorrerá entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro e trará mais sustos e emoções para a tela grande. Os filmes selecionados para essa fase são Pânico 6, Sorria, Fale Comigo, Jogos Mortais X, Sobrenatural – A Porta Vermelha e O Exorcista do Papa.

Para aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade única de experimentar o terror nas telonas, os ingressos já estão disponíveis para pré-venda nos canais de vendas da rede de cinemas. Consulte a programação e garanta seu lugar em uma experiência de cinema aterrorizante.

A ‘Temporada do Terror’ é válida para todos os complexos Cinemark. Para mais informações e compra de ingressos, visite o site da Cinemark no seguinte link: https://www.ingresso.com/cinema/cinemark-campo-grande?city=campo-grande

