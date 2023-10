Curso do Sesi de inclusão digital para idosos começa em outubro na capital

Ampliar o contato com amigos e familiares, criar opções de entretenimento, manter a mente ativa. Esses são apenas alguns benefícios que a inclusão digital pode proporcionar na vida dos idosos. Pensando nisso, o Sesi criou o Projeto 60+, que tem como objetivo ensinar idosos a utilizar de forma adequada as redes sociais e as principais ferramentas do computador e do celular.

Por meio do Projeto 60+, mais de mil alunos já fizeram o curso gratuito nas unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi no interior do Estado ao longo de 2022. Agora, o curso chega a Campo Grande.

Estão abertas as inscrições para a primeira turma do Projeto 60+ na Capital. As aulas serão ministradas na Escola Sesi a partir do dia 17 de outubro, com encontros semanais às terças e quintas-feiras. A matrícula é gratuita, mas as vagas são limitadas.

