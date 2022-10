Zanir Furtado inova com bolsas de couro produzidas no Pantanal sul-mato-grossense

Empresária é natural de Rio Negro e se destaca entre os nomes de sucesso no empreendedorismo

O Pantanal sul-mato-grossense tem se tornado referência mundial, sendo palco de geração de empregos e até mesmo “casa” de novos empreendimentos. Com esse cenário, Zanir Furtado conseguiu tirar um sonho do papel: ter uma marca de bolsas que carrega o seu nome. O produto é fabricado com couro do gado pantaneiro, com um acabamento luxuoso.

“Eu cresci rodeada da natureza. Estava empolgada com o potencial da região, daí surgiu a ideia de investir na cidade onde nasci para empoderar mulheres, dar oportunidade aos jovens e usar o nosso Pantanal como símbolo, como inspiração para levar isso para o mundo”, afirma.

Com investimento de mais de R$ 1 milhão, em dezembro de 2020, ela e seu esposo, o engenheiro eletricista Claudomiro Almeida, instalaram uma indústria própria em Rio Negro, onde Zanir nasceu. Atualmente, a empresa gera 22 empregos diretos, além dos indiretos.

Segundo a empresária, o ano foi um período de estudos e capacitação. Ela conta que fez curso de designer de bolsas na Escola de Belas-Artes, em São Paulo, e de desenho de bolsas com profissionais renomados.

Zanir investiu pesado no aprendizado, viajando para vários estados brasileiros e também para o exterior. Na Europa, berço da moda, buscou entender todos os processos para então colocar tudo em prática na sua própria confecção.

Expansão

Prestes a completar dois anos, a marca não para de crescer, sempre na busca por novidades e inovação; a grife está montando showroom próprio em São Paulo e se prepara para iniciar a trajetória no setor de exportação.

Os Estados Unidos devem ser o primeiro país a ter revenda oficial dos produtos Zanir Furtado. A empresária também mantém relações comerciais com a Europa, mais especificamente Paris e Portugal.

A última conquista acabou de ser efetivada, onde a parceria com a Bio Carnes e o curtume Induspan viabilizará a industrialização do couro orgânico do Pantanal de Mato Grosso do Sul. “É do Pantanal para o mundo.”

De professora a empreendedora

A formação em Letras lhe permitiu atuar por mais de dez anos na área da educação em sua cidade natal. Entusiasta da cultura, contribuiu ativamente com projetos, entre eles a Companhia de Artes Cênicas, onde esteve à frente durante nove anos, além de uma passagem pelo Conselho Municipal de Cultura de Rio Negro.

Em 2011, junto do marido e das três filhas, partiram em busca de um novo desafio profissional. Em Brasília, o casal fundou uma empresa de engenharia que com muito empenho e dedicação atualmente atende todo o território nacional.

Depois disso, passados alguns anos, Zanir sentiu a necessidade de radicalizar sua vida profissional e realizar seu sonho. Valorizando suas origens pantaneiras, pelas quais ela nutre profundo carinho e admiração, pensou em produzir algo que exaltasse a beleza cultural dessa terra.

“Acredito na força das pessoas e no poder da natureza, onde me inspiro diariamente nas belezas da fauna e flora sul-mato-grossenses. Um produto agregado, nossas bolsas são atemporais, com modelagem clássica em que primamos pela originalidade e elegância”, assegura a empreendedora.

De acordo com a empresária, a marca está sustentada nos pilares da sustentabilidade social, empoderamento e compromisso com o meio ambiente. “Para cada produto vendido, uma árvore é plantada no Pantanal. Este é um pacto vitalício” reitera.

Conforme a designer, um dos segredos para a conquista de um negócio próspero é depositar esperança nas pessoas, acreditando sempre no potencial. “Desafios são diários, porém, é preciso buscar conhecimento, conexões, persistir e principalmente, não perder a fé”, finaliza.

