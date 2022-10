Há 31 anos, Leni se arriscou no mundo dos negócios e hoje é dona de dez lojas de joias em Campo Grande

Ela tem quase 100 funcionários e mais de 5 mil revendedores

De família humilde, vinda diretamente de Terenos, a empresária Leni Fernandes, 62 anos, conseguiu fazer o seu nome e se tornar referência em Campo Grande, no ramo de joias, semijoias e ótica. Atualmente, ela é dona de seis lojas Badulaque Acessórios, três Inel Classic, uma Prata e Cia, e dona da CasaBlanca Adega e Bistrô. Além disso, criou a Login – espaço para receber amigos e clientes.

Com isso, sua rede de negócios já conta com quase 100 funcionários diretos e mais de 5 mil revendedores. A história começa quando em 1963, aos 3 anos de idade, ela, os pais e os sete irmãos se mudaram para a Capital. Com 9 anos, ela saía para vender verdura nas ruas, junto ao pai.

“Minha família era humilde e, como meu pai plantava verduras, começamos a vender nas ruas. Então, desde o início, meu pai me ensinou como empreender. Já com 13 anos, comecei a trabalhar em uma loja de quadros e aos 17 anos entrei na agência do Banco Itaú”, conta, lembrando que seu único objetivo era crescer profissionalmente.

Depois de cinco anos trabalhando no local, Leni se tornou gerente e campeã nacional de vendas de seguro. Com dez anos de “casa”, um cliente ofereceu a oportunidade para que ela trabalhasse com peças de ouro para vender. Ela aceitou e as vendas começaram a crescer. Em 1985, após o expediente no banco, ela ia vender as joias de porta em porta. Com a grande demanda, três anos depois, teve de se ausentar do emprego, além de já ganhar mais como empreendedora.

Em 1991, Leni inaugurou a primeira loja: Prata e Cia. A empresa era apenas atacado e consignado e, atualmente, possui mais de mil revendedores. “Temos revendedoras que conseguiram formar os filhos na universidade trabalhando com a gente. A história da nossa empresa faz parte de cada campo-grandenses que trabalhou na empresa. É uma sensação gratificante”, afirma.

Depois do desenvolvimento da loja, em 2008, ela abriu a Inel Classic. Em 2009, comprou a Badulaque, que antes comercializava roupas. “Porém, eu deixei de trabalhar com a roupa e implementei óculos, relógios, joias e semijoias. Em 2019, realizei o sonho de instalar a Login – que é o espaço para receber amigos e clientes e que tem também o Espaço do Homem. Com a criação do local e elaborações, foi criada a CasaBlanca Adega & Bistrô, que é a primeira tartuferia de Campo Grande”, completa.

Com 31 anos de experiência no ramo de empreendedorismo, Leni destaca a importância de sempre buscar o que deseja. “É preciso ter determinação, estudar o mercado de trabalho e ter foco para trabalhar com o que gosta. Sempre pensar positivo, pois não adianta você possuir pensamentos negativos sendo que ainda não tentou. Então, é preciso confiar em si e terobjetivos na área.”

“Meu lema é: ‘O mundo abre caminhos para quem sabe aonde quer chegar’. Sabemos que sozinhos não conseguimos nada. Sou uma prova disso, no qual, 70% dos meus concorrentes, foram meus funcionários. Então, tenho a consciência de que, durante os anos na empresa, criamos cidadãos do bem”, finaliza.

Lojas

As lojas Badulaque Acessórios ficam localizadas na Rua Nortelândia; Rua Euclides de Cunha; Rua Dom Aquino; no Shopping Norte Sul Plaza; Pátio Central Shopping; e no Comper da Rua Brilhante. Já a Inel Classic possui unidades na Rua Dom Aquino; Rua Euclides da Cunha; e também no Shopping Norte Sul Plaza. A Prata e Cia fica localizada na Rua 13 de Maio; a CasaBlanca Adega & Bistrô, juntamente com a tartuferia, e a Login Store In Store, ficam na Rua Euclides de Cunha.

