Propaganda eleitoral no rádio e na TV volta nesta sexta-feira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (6) o plano de mídia do horário eleitoral para a disputa à Presidente da República no 2º turno. Dessa forma, a propaganda eleitoral em emissoras de rádio e televisão já retornará na sexta-feira (7), seguindo até 28 de outubro, com tempo igualmente divido entre os candidatos.

A propaganda começará com o programa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A regra aprovada pelo tribunal prevê que a campanha do candidato mais votado do primeiro turno dê a largada nas emissoras de rádio e televisão.

Além disso, a norma impõe alternância diária do mesmo tempo de propaganda entre os dois postulantes à Presidência da República. Por isso, o programa eleitoral de sábado começará com Jair Bolsonaro (PL).

Pelas normas eleitorais, a propaganda para presidente da República será veiculada na TV de -feira a , das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Nos 12 estados em que a disputa para governador será definida no segundo turno, os candidatos poderão veicular propaganda das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral para governador será das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.

Os candidatos têm 25 minutos de inserções por cargo, de -feira a , para veicular peças de 30 segundos a 60 segundos ao longo da programação.