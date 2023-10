Supermercadistas promovem ação para consumidores dia 11 de novembro

O segundo sábado do mês de novembro já está no calendário promocional brasileiro como o Dia dos Supermercados e conta com a aderência de grandes marcas do varejo alimentar e da indústria, para trazer ofertas e ações comemorativas para os consumidores. No dia 11 de novembro, acontecerá, nos supermercados de todo o país, o Dia dos Supermercados, uma data criada pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), em conjunto com as Associações Estaduais, varejistas e indústrias, com o objetivo de trazer ofertas, ações comemorativas nas lojas participantes.

Em seu segundo ano, a ação promocional promete ainda mais descontos significativos em diversos produtos e ações exclusivas com ativações especiais em diversas lojas. Para o presidente da ABRAS, João Galassi, a ação ganha mais força em 2023 e já é esperada pelos consumidores.

No dia 12 de novembro de 1968 foi instituído o Dia Nacional do Supermercado como marco da aprovação da Lei 7.208 que regulamentou a atividade supermercadista no Brasil. Nesse mesmo ano, foi fundada a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e, de lá para cá, a data passou a ser motivo de confraternização, homenagens a parceiros comerciais e de geração de mais negócios para o setor.

A ABRAS criou o Dia dos Supermercados para poder celebrar junto aos consumidores, como um dia voltado para ofertas, comemorações e ações específicas para trazer o melhor do varejo para os seus clientes, e é realizado todo segundo sábado do mês de novembro.

Portanto, são duas comemorações, uma voltada somente para o setor, com comemorações internas, e outra esta data de especial importância para o calendário promocional brasileiro, o Dia dos Supermercados. Para este ano, a ABRAS espera que a adesão ultrapasse 50% dos supermercados e cresça ainda mais nas edições futuras.

