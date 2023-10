Não aproveitou o feriadão? Confira a programação cultural para este fim de semana na capital

O feriado prolongado em Mato Grosso do Sul continua a todo vapor, e quem optou por ficar na capital, Campo Grande, encontrará uma programação cultural repleta de atrações para aproveitar o fim de semana. Desde teatro, música, espetáculos infantis até feiras, a cidade oferece opções diversas para todos os gostos e idades. Prepare seu tereré, pois há muito para explorar na capital sul-mato-grossense.

Sábado (14)

5º Eteca

Para as crianças e famílias, a 5ª edição do Eteca (Encontro de Teatro entre Crianças) é uma opção imperdível. Organizado pelo Grupo Casa, este evento promete encher a cidade com apresentações teatrais, e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. As atividades acontecem na Rua Visconde de Taunay, 306, no Bairro Amambaí, com a seguinte programação:

– 18h: Grupo Casinha com Ana B., Maria Clarice e João de Barro

– 18h: “Kzuu” – Dança com a Cia Dançaurbana (MS)

– 20h: “As Preciosas” – Teatro com o Grupo Casa (MS)

Dia das Crianças na Vila Morena

A Cidade do Natal, agora conhecida como Vila Morena, oferece uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande. Com brinquedos infláveis, atividades como parede de escalada, piscina de bolinhas e muito mais, as crianças terão um dia repleto de diversão das 9h às 21h no Altos da Avenida Afonso Pena.

Tindolêlê

Para os bebês e crianças pequenas, haverá um espetáculo especial no Sesc Cultura às 10h. O espetáculo “Tindolêlê” busca envolver os pequenos com a riqueza da cultura da infância brasileira, apresentando histórias por meio de bonecos e objetos que ganham vida nas mãos do cantador de histórias Edu Brincante, acompanhado da cantora Gabi Barros.

Feira São Chico

No Palco da Orla Morena, o sábado também é marcado pela Feira São Chico, com apresentações de artistas locais e uma variedade de expositores com gastronomia, artesanato, moda e antiguidades. O evento acontece das 15h às 21h na Avenida Noroeste, 1.500.

Sesc Infantil

Às 15h, o Sesc Cultura oferece uma oficina especial para a Semana da Criança, intitulada “O Brinquedo do balanço”. As crianças com idade acima de 5 anos terão a oportunidade de aprender como construir um balanço de brinquedo em uma caixa de sapatos. Em seguida, o Nano Elânio e banda brincante apresentam cantigas e brincadeiras infantis em uma versão vibrante e roqueira.

Espaço Sesc

Às 15h e 16h30, o Shopping Norte Sul Plaza recebe a família Perez, da New York Cirkus, que leva a arte do circo pela capital Campo Grande. A apresentação promete encantar o público com sua habilidade circense.

Bolonhesa e sua Trupe

No Teatro do Mundo, você pode aproveitar a apresentação de “Pinóquio” por Bolonhesa e sua Trupe, a partir das 16h. Uma oportunidade para toda a família curtir uma tarde cultural.

Chá Revelação

Para encerrar o sábado, a Vila Morena (antiga Cidade do Natal) promove o “Chá Revelação” às 17h. O público terá a chance de escolher o nome da “reninha” que está a caminho, em um evento que faz parte da Semana da Criança.

Bêbados Habilidosos

Às 17h, o Tap Room da Canalhas Cervejaria apresenta “Bêbados Habilidosos”. Uma opção imperdível para quem gosta de boa música e um ambiente descontraído.

Domingo (15)

5º Eteca

O domingo encerra as atividades do 5º Eteca com apresentação de “Requebra Torto”, do Circo Cia Apoema (MS), roda de conversa sobre literatura infantil e uma nova história, e a apresentação de “Tatá e o Travesseiro”, da Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, no Teatro Glauce Rocha. A programação inclui:

– 9h: “Requebra Torto” – Circo Cia Apoema (MS)

– 10h: Roda de conversa “Arte para crianças: Como escrever uma nova história?” com Jaceguara Dantas, Tânia Souza e Bianca Resende. Mediação de Ligia Prieto.

– 18h: Grupo Casinha com Duda Rosa e Vini Gomes

– 18h: “Tatá – o Travesseiro” – Teatro com a Cia Artesanal (RJ)

Dia das Crianças na Vila Morena

A programação especial em homenagem ao Dia das Crianças continua na Vila Morena, das 9h às 21h, com brinquedos infláveis, oficinas e apresentações.

Feira do Bosque

A edição de outubro da Feira do Bosque, que acontece na Praça Bosque da Paz, traz expositores com artesanato, gastronomia, moda e antiguidades, além de várias atrações culturais. O evento ocorre das 9h às 15h.

Espaço Sesc

No Shopping Norte Sul Plaza, a diversão continua com Nano Elânio e sua contação de histórias. O artista utiliza violão, pandeiro e brincadeiras cantadas para envolver o público.

Farol da Lagoa

A partir das 17h, o público pode curtir um forró com Flor de Pequi e participação do Forró no Escuro. O evento acontece em frente à Lagoa Itatiaia.

Saraguá Noite no Teatro

O Capivas promove um sarau com diversas apresentações artísticas, teatrais e musicais a partir das 17h. O evento busca prestigiar e fomentar o trabalho de artistas locais.

Não importa qual seja o seu interesse cultural, Campo Grande oferece uma programação variada para encerrar o feriado prolongado com diversão e entretenimento. Aproveite as opções gratuitas e pagas e desfrute de momentos especiais em família e com amigos.

Com informações de Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc

