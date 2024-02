Só 14% dos usuários da internet não compram utilizando aplicativo

Um estudo da CNDL/SPC Brasil revela que, no último ano, 86% dos internautas efetuaram compras por meio de aplicativos de loja, indicando um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento de 2021.

As principais motivações para essas compras foram a praticidade e rapidez (55%), acesso aos melhores preços e ofertas do mercado (48%), conveniência de não sair de casa (48%), e a facilidade de uso do celular em qualquer lugar (44%).

Os produtos mais adquiridos via aplicativos de loja foram moda/vestuário (49%), comidas e bebidas por delivery (47%), serviços de transporte (42%), e itens para casa (40%).

“Com o aumento das vendas online, é importante o lojista sempre ter estoque do produto. Mas o que é mais importante é definir o seu público nos meios digitais e sempre inovar com caixinhas de perguntas e sorteios. Além disso, é fundamental estar atento às mudanças das redes sociais, que mudam constantemente.” Destacou o Presidente Adelaido Vila.

Receio

Entre os motivos que levam alguns consumidores a evitar compras pelas redes sociais estão o receio de compartilhar dados de compra e serem vítimas de golpes (31%), desconfiança nas informações fornecidas nesse canal (29%), e o temor de que os produtos recebidos não correspondam às fotos/especificações (22%).

No que diz respeito às compras realizadas por meio das redes sociais, 61% dos consumidores adquiriram produtos de varejistas internacionais, 56% de varejistas nacionais, e 53% de sites de compra e venda de produtos novos ou usados.

Leia mais: App Correios é uma das ferramenta para consumidor em compras online

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram