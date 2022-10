App Correios é uma das ferramenta para consumidor em compras online

Nesta Black Friday, época mais aguardada pelos consumidores para o e-commerce, os Correios disponibilizam uma ferramenta essencial para os clientes que enviam e que aguardam a chegada de encomendas: o App Correios.

Em um mundo cada vez mais voltado para o ambiente digital (com crescimento exponencial do uso de dispositivos móveis), os Correios passam a oferecer novas formas de relacionamento através de seu aplicativo único.

Trazendo diversos diferenciais, o app foi desenvolvido com base nos conceitos avançados de user experience (UX), tendo como premissa a usabilidade fácil, agradável e segura, reunindo diversos serviços da empresa em um só lugar.

O cliente de Brasília e São Paulo podem, por exemplo, acionar a funcionalidade “Postagem ​de Encomendas”, que facilita o envio de encomendas nacionais (SEDEX e PAC), com pagamento via cartão de crédito e emissão de rótulo para o objeto.

Além dessa funcionalidade, o App Correios possui outras soluções.

– Busca de agência mais próxima com base na geolocalização do usuário e por meio de pesquisa de localidade;

– Simulação de preços e prazos de envio de encomendas nacionais e internacionais (sendo possível salvar as simulações realizadas e realizar o compartilhamento por e-mail, whatsapp);

– Rastreamento de objetos pelo CPF (a vinculação do CPF ao objeto só é possível no momento da postagem);

– Gravação e atribuição de nome a um objeto para acompanhamento de sua entrega; compartilhamento do último status do objeto via e-mail, whatsapp);

– Visualização da data prevista de entrega; verificação do tipo de serviço contratado; geração de QR Code para retirada de objeto em Locker;

– Recebimento de notificações (push) no celular com o status do objeto quando o código de rastreamento é gravado no App, pagamento do Despacho Postal e de tributos com boleto bancário, recebimento de token para retirada de vale postal, além de consulta de saldo e aquisição de créditos para o Correios Celular.

Com mais esta opção, a empresa tem como objetivo melhorar ainda mais a jornada do consumidor nesta época da Black Friday, desde a compra do produto até a chegada em seu endereço. Para utilizar o App Correios, basta baixar o aplicativo na Google Play ou na App Store. Saiba mais também pelo site dos Correios.

Com informações da assessoria