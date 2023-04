Soja garante bons resultados no fechamento da colheita

O estado já alcançou 98,6% de área colhida de soja e, de acordo com o analista de economia do Senar/MS, Jean Américo . A região sul está com mais avançada, com média de 99,9% enquanto a região centro está com 96,8% e a norte com 95,8% de média. A área colhida até o momento é de aproximadamente 3,788 milhões de hectares. No entanto, as chuvas recorrentes no período de colheita impactaram as operações. A porcentagem de área colhida na safra 2022/2023 encontra se inferior em aproximadamente 1,4% em relação à safra 2021/2022. O atraso interferiu principalmente na retirada da soja da área colhida.

Com 99,1% de área plantada do milho em Mato Grosso do Sul, produtores ruais têm um balanço positivo da colheita da soja neste primeiro semestre do ano. Cláudio Guimarães trabalha como gerente em uma propriedade rural em Nova Andradina e, apesar de enfrentar mais dias de chuva que o costume neste ano, está satisfeito com o resultado da safra. Além do manejo, ele também recebe orientações do Senar/MS sobre segurança e meio ambiente, com o Programa Soja Plus.

Aos 35 anos, Cláudio tem uma grande missão nas mãos: cuidar da produção de grãos na fazenda Nova Orlândia, em Nova Andradina. Mesmo com o susto das chuvas durante a colheita, o gerente da propriedade está satisfeito com o resultado. “Conseguimos colher entre 82 e 83 sacas por hectare. E o bom da chuva é que ajudou na plantação do milho safrinha, o milho está verdinho, bonito… agora é cuidar”, conta Cláudio.

A fazenda recebe orientações pelo Programa Soja Plus, do Senar/MS há dois anos. “Hoje, a gente tem um tanque de combustível com as medidas adequadas, onde armazenar as embalagens de defensivos… e a gente não sabia nada disso. Estamos sendo bem assistidos. Não sei se trabalhávamos errado, mas a gente entendeu e aprendeu tudo isso com o Senar/MS. Já estamos acostumados a receber a equipe aqui para falar dessas questões.”, completa o gerente da fazenda.

