Enquanto estacionava veículo, jovem é rendido e obrigado a dirigir veículo para assaltantes

Um jovem de 21 anos foi rendido por bandidos em um estacionamento e um hipermercado na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Em depoimento na delegacia, relatou que foi obrigado a rodar junto com os assaltantes em seu veículo veículo Chevrolet Onix pelos bairros da Capital. Até o momento não há informações sobre os assaltantes.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista relatou que estava estacionando o veículo no estabelecimento, quando foi surpreendido por dois homens, que anunciaram o assalto e fizeram menção de que estariam armados. Ao entrar no carro, os assaltantes pediram ao jovem para dirigir pela Avenida Bandeirantes.

Após conduzir o carro por duas quadras, os bandidos obrigaram o rapaz a ir para o banco traseiro. Um dos assaltantes pegou a direção e conduziu o veículo até a AVenida Duque de Caxias.

Em depoimento na delegacia, o jovem relatou que ficou com a cabeça baixa, por isso não conseguiu ver os caminhos em que os assaltantes pegaram, mas apenas se recorda que passou próximo ao aeroporto e pelo Jardim Imá e Santo Amaro. Em um desses pontos, os bandidos pararam o carro para conversar com uma mulher que acabou sendo agredida e depois seguiram até o cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Lúdio Coelho. Neste local, o jovem relatou que os bandidos roubaram R$ 60 reais e o abandonou dentro do carro.

Os policiais o questionaram pararam entender como os bandidos fugiram, mas o rapaz não soube explicar porque evitou de levantar a cabeça.

