Senac Hub Academy realiza 2ª edição do ‘Hub Innovation’

O Senac Hub Academy, em Campo Grande, realiza no próximo dia 21 de junho, das 19h às 21h30, a 2ª edição do “Hub Innovation”, evento gratuito com mais de 30 palestras, oficinas e workshops gratuitos nas áreas da inovação, beleza, comércio, gestão, moda, design, saúde e TI.

Além das palestras e workshops, os participantes terão a oportunidade de realizar network (rede de contatos), conversando com empresários e profissionais das diversas áreas do mercado de trabalho. As palestras serão realizadas por profissionais reconhecidos no seu segmento, que abordarão temas relevantes e atuais como inteligência artificial, robótica, jogos digitais, entre outros.

Entre as palestras, temas como “Ciclo de Inovação: Estudo de cases com IA para Saúde, para Segurança e para o Varejo”, com Antônio Carlos Naliato Melillo; “O Processo da Acreditação: Sua História e Resultados”, com o palestrante Péricles Góes da Cruz; “Social Media de Sucesso”, com Willian Midon; “A Vitrine que Atrai”, com Wity Prado; “Inteligência Artificial e a Revolução Profissional: Desbravando Novos Horizontes Profissionais”, com os palestrantes Laisa Fernanda Pereira de Almeida e Cleyton da Silva Goulart, além de outros assuntos.

“Mais uma oportunidade que o Senac oferece para promover a qualificação e a discussão de ideais, agregando na carreira de quem está em busca de aprimorar seus conhecimentos ou de novas oportunidades no mercado de trabalho. Além da possibilidade de compartilhar experiências, gerando conexão entre empresas, profissionais, professores e estudantes”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

