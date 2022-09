Salário dos servidores injeta R$ 536 M na economia e fomenta comércio de Dia das Crianças

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul podem sacar a partir do próximo sábado (1º), o salário do mês de setembro, o pagamento injetará R$ 536,9 milhões na economia do Estado. A expectativa é que o montante fomente as vendas para o Dia das crianças, celebrado no dia 12 de outubro.

Neste ano, a expectativa é que o Dia das Crianças movimente R$ 242 milhões em Mato Grosso do Sul, R$ 93,2 milhões a mais que o registrado em 2021, que foi de R$ 148,8 milhões. O que corresponde a um aumento de 63%, conforme dados da pesquisa realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS).

Na hora de presentear os pequenos a preferência dos consumidores é majoritariamente por brinquedos, 61,60%, o vestuário aparece em segundo e terceiro lugar, tendo roupa com 35,80% e calçados com 14,40%; já o videogame, preferido da garotada será opção de presente para 3,60% dos pais.

Dados da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) indicam que a folha de setembro possui 31,8 mil matrículas de servidores ativos e 53,5 mil inativos, entre aposentados e pensionistas.

Segundo o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), o salário de dezembro será pago de forma antecipada.

“O salário de dezembro, sempre se paga do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente. Este ano, nós vamos pagar todas as folhas até dezembro. Então, a folha de dezembro o servidor público de Mato Grosso do Sul vai receber em dezembro”, finalizou.

Com informações da repórter Evelyn Thamaris.

