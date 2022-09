Dia das Crianças prevê movimentar R$ 242 milhões na economia de MS

Montante é R$ 93,2 milhões a mais que o mesmo período do ano passado

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, deve movimentar R$ 242 milhões neste ano em Mato Grosso do Sul. O valor é 63% maior ou R$ 93,2 milhões a mais que o registrado no ano anterior, que foi de R$ 148,8 milhões. Os dados são da pesquisa realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS).

Deste total, R$ 164,3 milhões serão para presentes, com gasto médio de R$ 179,62. Quando o assunto é comemorar, os sul-mato-grossenses pretendem poupar um pouco mais, R$ 77,7 milhões, com média de R$ 141,38.

Conforme a análise, os percentuais sofreram perceptível mudança quanto à intenção de despesas, tanto com mimos como nos festejos. “A expectativa de movimento na economia é bastante positiva”, diz a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Campo Grande

Na Capital, o total injetado na economia é de R$ 71,7 milhões. Desse montante, R$ 45,6 milhões serão para compras, com gasto médio de R$ 177,33. O restante, R$ 26 milhões, serão destinados para comemorações, com gasto médio previsto de R$ 142,56.

Intenção

Entre a preferência dos consumidores na hora de presentear a garotada estão os brinquedos. Na intenção de compra, 61,60% dos pais preferem presentear dessa forma; o vestuário está em segundo e terceiro lugar, tendo roupa com 35,80% e calçados com 14,40%; o videogame será opção de presente para 3,60% dos pais.

Para realizar as compras, a maioria ainda prefere o método convencional, visto que 84,80% irão adquirir o presente em loja física; outros 89,50% vão optar pela entrega em domicílio.

Conforme a pesquisa, 68,30% comprarão na região central, e outros 30,3% se dividirão entre lojas de bairros e shoppings. Para arcar com as despesas, o pagamento à vista com desconto é atrativo para 68,90%; parcelamento (39,9%); o bom atendimento chama a atenção de 27,20% dos pais.

“O comerciante precisa ficar atento ao comportamento do consumidor, que vai priorizar pagamento à vista e por isso espera desconto. Também ao fato de que a vitrina conta muitos pontos na definição de onde comprar”, alerta o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

Já na hora da escolha, a vontade da criança predomina para 35,20%, seguida pelas vitrinas, para 32,30%. As propagandas também não ficam de fora, influenciando 14,70% dos consumidores e 13,20% levam em conta dicas de amigos e familiares.

Comemorações

Em MS, 45,20% investirão em comemoração em casa, caprichando no preparo de uma refeição especial. Na sequência, vem a “saidinha” para comer fora em lanchonetes, restaurantes e sorveterias (28,40%); 24,50% preferem promover brincadeiras com as crianças; 17,30% devem ir a parques; 12,30% realizarão passeios e 12% optam por passar o dia no shopping.

