Comércio foca em Dia das Crianças, Copa do Mundo e Natal

Panetones e decoração de Natal já começam a aparecer

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

Faltando três meses para o fim do ano, o comércio de Campo Grande já está com foco em três grandes datas neste ano. O Dia das Crianças é o primeiro, seguido pela Copa do Mundo e pelo Natal. Os supermercados já começaram a receber os panetones e as lojas já estão com os estoques cheios de brinquedos, decorações natalinas e com bandeiras e camisetas em verde e amarelo.

Dia das Crianças

Comemorado no dia 12 de outubro, a data já começou a movimentar as lojas. Na loja Giga, na Avenida Afonso Pena, o encarregado comercial, Pedro Magalhães, ressalta a organização para atender a clientela.

“A loja já está preparada para Dia das Crianças desde o mês passado e já está vendendo muito além de nossas expectativas”, destaca. Ainda de acordo com ele, a expectativa é de as vendas aumentarem em torno de 15% em relação ao ano passado.

Em outra loja de brinquedos, localizada na Avenida Ceará, a gerente, que preferiu não se identificar, conta que o fluxo de clientes no interior da loja já começa a mudar. “Agora já começa dar uma mexida com a questão de procura, até com escolas e empresas que também realizam trabalhos voltados para a data”, detalha.

Questionada sobre as expectativas de venda, ela é otimista. “Projetamos crescimento, até pela questão da pandemia que interferiu nos últimos anos, as expectativas são as mais positivas possíveis.”

Gestor de uma loja de brinquedos, localizada na Rua Rui Barbosa, que preferiu não se identificar, conta que, para se preparar a fim de atender a demanda, um estoque foi montado cerca de dois meses antes. “Costumamos realizar as compras com antecedência baseado na expectativa de consumo, que este ano deve ser maior que a do ano anterior”, comemora, sem dar muitos detalhes.

Copa do Mundo

Para enfeitar essa Copa do Mundo, que acontece excepcionalmente em novembro, vários artigos já estão sendo comercializados pelas ruas de Campo Grande. Em uma loja de utilidades na Avenida Afonso Pena, na Capital, o gerente, que também preferiu não se identificar, afirma que muita coisa já foi vendida. “A tendência é só melhorar até a chegada do evento.”

Outro item queridinho é o álbum de figurinhas da Fifa, que movimenta o mercado. O aumento no preço foi de 100%, se comparado com a última Copa, em 2018, saindo de R$ 2 para R$ 4.

O comerciante Maurício Seiti, de 54 anos, trabalha com banca há 15 anos, na Rua Marechal Rondon, e afirma que o movimento em época de Copa não se compara com os demais.

De acordo com o comerciante, nessa época, as vendas sobem em até 60%. “São produtos que aquecem bem nossas vendas, mas é um movimento momentâneo.”

Acompanhamentos obrigatórios do futebol no Brasil, o churrasco e a cerveja ficarão mais caros para os campo-grandenses. Prova disso é que desde a última Copa, em 2018, a inflação encareceu os dois produtos em mais de 100%.

Natal

Na loja de presentes e artigos para decoração Kochi, localizada na Rua 14 de Julho, o clima já é de Natal. No local, é possível encontrar vários itens que não podem faltar na festividade do fim do ano, como é caso da árvore de Natal e das guirlandas. “A loja está com 30% das mercadorias expostas e já estamos começando a receber clientes em busca dos produtos”, conta um dos proprietários, Daniel Hisao.

Ainda de acordo com o empresário, as compras para a data começam com cerca de seis meses de antecedência, período em que são feitas as feiras de pré-venda no Estado de São Paulo. “Quando é agosto eu já começo a receber as mercadorias, que foram adquiridas acompanhando a tendência do mercado para o ano”, ressalta.

Quanto à expectativa de venda, Hisao conta que é costumeiro fazer média com base no ano anterior. “Compramos a mesma quantidade de 2021, porém esperamos que neste ano seja um pouco melhor”, afirma.

Na loja Giga, localizada na Avenida Afonso Pena, também já é possível ver traços de que o Natal se aproxima. Com parte do estoque já disponível para venda, o gerente Pedro Magalhães conta que os clientes já estão se preparando para a data. “Acredito não vai sobrar produtos para contar história”, ressalta confiante.

No ramo alimentício, os supermercados também já deram o start nos preparativos natalinos e em alguns locais de Campo Grande já é possível encontrar panetones, item obrigatório para a ceia.

Em relação aos preços, três marcas foram pesquisadas pelo jornal O Estado, no Assaí, localizado na Avenida Fábio Zahran. O da marca Bauduco tem o custo de R$ 22,99; o Visconti é encontrado por R$ 16,99; e o mais em conta, o Romanato, sai por R$ 13,50.

