Prouni: candidato tem até hoje para se inscrever na lista de espera

Os candidatos que desejam participar do Prouni (Programa Universidade para Todos) e não foram pré-selecionados em nenhuma das duas listas de chamada tem até esta quarta-feira (28), ou seja hoje, para se inscreverem na lista de espera.

Para o estudante se cadastrar é preciso acessar a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do MEC ( Ministério da Educação). O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro, no mesmo site. Quem for selecionado nesta nova etapa, deverá comprovar as suas informações entre os dias 3 a 7 de outubro.

De acordo com o MEC, o programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, tornando possível uma seleção com transparência e segurança.

O Prouni tem como objetivo conceder bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior privadas para estudantes com limite de renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Para se inscrever no programa, o estudante deve ter feito pelo menos uma das últimas edições do Enem e ter alcançado no mínimo uma média de 450 pontos nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o candidato não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado do Enem como treineiro.

