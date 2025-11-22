Restituições da malha fina liberam R$ 13,4 milhões a contribuintes de MS

Créditos vão beneficiar 6,5 mil contribuintes que acertaram pendências com a Receita

A Receita Federal inicia, neste mês, mais uma rodada de pagamentos destinada aos sul-mato-grossenses que resolveram pendências com o Fisco. Serão creditados R$ 13.410.754,21 a 6.568 contribuintes do Estado, valor referente ao lote de restituições da malha fina de novembro. O depósito será efetuado no dia 28, diretamente na conta bancária indicada na declaração ou na chave Pix do tipo CPF.

Do total contemplado, 4.228 declarações são relativas ao exercício de 2025, somando R$ 8.067.154,28. Os demais pagamentos correspondem a exercícios anteriores, desde 2024.

A consulta foi aberta nesta sexta-feira (21) e está disponível no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”. Também é possível verificar a situação pelo aplicativo oficial. Caso o nome não conste no lote, o contribuinte deve acessar o e-CAC para emitir o extrato da declaração e identificar eventuais inconsistências.

No cenário nacional, 214.310 contribuintes receberão um total de R$ 494,09 milhões, segundo dados divulgados pelo órgão.

Em Mato Grosso do Sul, o volume de restituições tem crescido ao longo do ano. Em outubro, 4.226 pessoas que haviam caído na malha fina conseguiram regularizar as pendências e receberam, juntas, R$ 7.407.991,26.

Depósito e resgate

Se o crédito não for efetivado na conta informada, os valores ficarão disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o resgate pode ser agendado pelo Portal BB ou pelas centrais telefônicas: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva). Após o prazo, a solicitação deverá ser feita apenas pelo e-CAC, na opção “Restituição Não Resgatada”.

Prioridades no pagamento

Têm preferência aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram recebimento via Pix. Também entram no grupo prioritário contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, cidadãos acima de 80 anos e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

A Receita reforça que, para evitar retenções futuras, é fundamental revisar os dados da declaração e manter a documentação comprobatória organizada ao longo do ano, sobretudo em casos de despesas dedutíveis.

Por Djeneffer Cordoba

