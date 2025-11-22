Ex-presidiário é executado a tiros na BR-163, em Dourados

Vítima já havia sido presa com uma tonelada de maconha em 2018

Um homem de 42 anos foi executado a tiros na tarde dessa quinta-feira (20) nas proximidades da BR-163, em Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que já havia sido presa em 2018, em Cabreúva (SP), após a apreensão de uma tonelada de maconha, estava em uma caminhonete no momento do ataque.

O crime ocorreu em um trecho que dá acesso ao Distrito Industrial, perto do Jardim Guaicuru. De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, o homem, um ex-presidiário com outras passagens criminais, seguia com a esposa e mais duas pessoas quando foi surpreendido por dois ocupantes de uma motocicleta.

Os suspeitos emparelharam com o veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida e, mesmo ferida, chegou a ser socorrida e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram buscas na região, mas os autores fugiram logo após os disparos e ainda não foram localizados. As equipes seguem em fase de levantamento de informações para esclarecer a motivação da execução e identificar os envolvidos.

O caso será investigado como homicídio qualificado.

