Enade 2025 será aplicado neste domingo e estudantes têm até sábado para preencher questionário obrigatório

A edição de 2025 do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), destinado a cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, será aplicada no próximo domingo (23) em todo o país. O exame integra o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e é considerado componente curricular obrigatório, sendo fundamental para o monitoramento da qualidade da graduação no Brasil.
Antes da prova, porém, os participantes precisam cumprir uma etapa indispensável: o preenchimento do questionário do estudante. O documento está disponível no Sistema Enade e deve ser concluído obrigatoriamente até este sábado (22). O questionário reúne informações sobre o perfil dos estudantes e o contexto de sua formação, ajudando o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) a aprimorar a avaliação do ensino superior.
Horários e procedimentos no dia da prova
A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova será realizada das 13h30 às 17h30. Para ingressar, o participante deverá apresentar documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital.
A ausência injustificada torna o estudante irregular no exame, impedindo sua colação de grau — o que reforça o caráter obrigatório da avaliação para os concluintes dos cursos cadastrados.
Quem desejar levar consigo o espaço de anotação das questões — documento que contém o código alfanumérico usado para confirmar presença — deverá permanecer na sala por, pelo menos, duas horas após o início da prova. Depois, o material poderá ser entregue ao coordenador do curso, que fará a validação no Sistema Enade.
No ciclo de 2025, o Enade avaliará diversos cursos de bacharelado, incluindo:
– Administração
– Ciências Contábeis
– Ciências Econômicas
– Design
– Direito
– Jornalismo
– Psicologia
– Publicidade e Propaganda
– Relações Internacionais
Já entre os cursos superiores de tecnologia, serão avaliados:
– Design Gráfico
– Gestão Comercial
– Gestão de Recursos Humanos
– Gestão Financeira
– Gestão Pública
– Logística
– Marketing
– Processos Gerenciais
– Objetivo do exame
Realizado anualmente pelo Inep, o Enade tem a função de avaliar o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação, verificando o domínio do conteúdo previsto nas diretrizes curriculares de cada área. A prova também mede o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à formação geral e profissional, além de avaliar o nível de atualização dos estudantes sobre temas atuais do Brasil e do mundo.
A inscrição no Enade é obrigatória para todos os estudantes habilitados à avaliação teórica ou prática nos cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia pertencentes às áreas avaliadas neste ciclo.
O Inep reforça que o cumprimento de todas as etapas, do preenchimento do questionário à presença na prova, é essencial para a regularidade do estudante e para a certificação da conclusão do curso.
