Enade 2025 será aplicado neste domingo e estudantes têm até sábado para preencher questionário obrigatório

A edição de 2025 do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), destinado a cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, será aplicada no próximo domingo (23) em todo o país. O exame integra o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e é considerado componente curricular obrigatório, sendo fundamental para o monitoramento da qualidade da graduação no Brasil.

Antes da prova, porém, os participantes precisam cumprir uma etapa indispensável: o preenchimento do questionário do estudante. O documento está disponível no Sistema Enade e deve ser concluído obrigatoriamente até este sábado (22). O questionário reúne informações sobre o perfil dos estudantes e o contexto de sua formação, ajudando o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) a aprimorar a avaliação do ensino superior.

Horários e procedimentos no dia da prova

A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova será realizada das 13h30 às 17h30. Para ingressar, o participante deverá apresentar documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital.

A ausência injustificada torna o estudante irregular no exame, impedindo sua colação de grau — o que reforça o caráter obrigatório da avaliação para os concluintes dos cursos cadastrados.

Quem desejar levar consigo o espaço de anotação das questões — documento que contém o código alfanumérico usado para confirmar presença — deverá permanecer na sala por, pelo menos, duas horas após o início da prova. Depois, o material poderá ser entregue ao coordenador do curso, que fará a validação no Sistema Enade.

No ciclo de 2025, o Enade avaliará diversos cursos de bacharelado, incluindo:

– Administração

– Ciências Contábeis

– Ciências Econômicas

– Design

– Direito

– Jornalismo

– Psicologia

– Publicidade e Propaganda

– Relações Internacionais

Já entre os cursos superiores de tecnologia, serão avaliados:

– Design Gráfico

– Gestão Comercial

– Gestão de Recursos Humanos

– Gestão Financeira

– Gestão Pública

– Logística

– Marketing

– Processos Gerenciais

– Objetivo do exame

Realizado anualmente pelo Inep, o Enade tem a função de avaliar o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação, verificando o domínio do conteúdo previsto nas diretrizes curriculares de cada área. A prova também mede o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à formação geral e profissional, além de avaliar o nível de atualização dos estudantes sobre temas atuais do Brasil e do mundo.

A inscrição no Enade é obrigatória para todos os estudantes habilitados à avaliação teórica ou prática nos cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia pertencentes às áreas avaliadas neste ciclo.

O Inep reforça que o cumprimento de todas as etapas, do preenchimento do questionário à presença na prova, é essencial para a regularidade do estudante e para a certificação da conclusão do curso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais