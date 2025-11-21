Cesta de Natal deve subir 4,5% em 2025, abaixo da inflação

A cesta de Natal terá aumento estimado de 4,53% em 2025, segundo prévia do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) divulgada pela Fipe nesta terça-feira (19). O avanço é inferior ao registrado em 2024, quando os itens típicos das festas subiram 9,16%.

Entre os produtos que compõem a cesta — como peru, lombo, panetone, espaguete, bombons, vinho, champagne e conservas — apenas o azeite de oliva extra-virgem apresentou queda, com recuo expressivo de 23,06%. As maiores altas foram observadas no quilo do peru (+13,62%), na azeitona verde (+12,53%) e na caixa de bombom (+10,81%).

O estudo também avaliou outros itens comuns nas comemorações de fim de ano, ainda que fora da cesta oficial. O chester teve elevação de 13,85%, enquanto o filé mignon subiu 9,70%. Entre as quedas, destaque para o pêssego de feira (-6,85%) e para o quilo do sorvete (-6,99%).

Para o coordenador do IPC-Fipe, Guilherme Moreira, o resultado mostra a necessidade de planejamento antecipado para evitar pressões no orçamento das famílias durante as festas.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram