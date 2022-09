Real e Ibovespa sobem enquanto crise do gás russo derruba o euro

Ações de grandes exportadores de matérias-primas impulsionaram ganhos na Bolsa de Valores brasileira na tarde desta segunda-feira (5), enquanto o dólar caiu em relação ao real.

Em um dia de pouco dinheiro circulando nos mercados devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o movimento positivo para os investimentos domésticos foi na contramão das baixas registradas na Europa.

O euro caiu ao menor valor em quase duas décadas e as principais Bolsas europeias tombaram devido à decisão da Rússia de manter fechado um gasoduto que abastece a região. Alegando dificuldades provocadas pelas sanções econômicas impostas pelo Ocidente após o início da Guerra da Ucrânia, a Rússia decidiu prolongar uma manutenção no gasoduto Nord Stream 1.

O restabelecimento estava previsto para o último sábado (3). Agora, porém, a estatal russa Gazprom não tem prazo para religar a principal fonte de abastecimento de gás para a Alemanha, maior economia do continente.

Novos episódios na Guerra da Ucrânia ainda reforçaram a expectativa de um conflito longo e ameaçador para a segurança de toda a região.

Enquanto a Ucrânia declarou sucesso em sua contraofensiva para retomar cidades no sul do país, o último bloco de reator em funcionamento da usina nuclear de Zaporizhzhia foi desconectado da rede ucraniana depois que bombardeio russo interrompeu as linhas de energia nesta segunda. A usina nuclear ucraniana, a maior da Europa, foi capturada por Moscou em março.

No câmbio brasileiro, o dólar fechou em queda de 0,65%, cotado a R$ 5,1530. A moeda americana, porém, ganhou valor em comparação às principais divisas do planeta. Isso também reflete a preocupação de investidores com os efeitos da crise energética sobre a inflação mundial.

Preços mais altos da energia podem resultar em novas altas agressivas de taxas de juros, sobretudo nos Estados Unidos, movimento que tende a valorizar ativos de renda fixa ligados ao dólar.

Embora o Banco Central Europeu também esteja elevando juros -uma nova alta poderá ser anunciada na próxima sexta-feira (9)-, a moeda comum do continente já caiu 12% desde o início da guerra.

Nesta segunda, um euro comprava US$ 0,9929. É o menor valor da moeda desde novembro de 2002. No câmbio do Brasil, o euro caiu 0,86%, cotado a R$ 5,1180. Na esteira da guerra e da ameaça de crise de energia, a Bolsa de Valores de Frankfurt tombou 2,23%. Paris caiu 1,20%.

O risco de disparada dos preços da energia na Europa é especialmente preocupante com a aproximação do período mais frio do ano nos próximos meses, ressalta Rodrigo Simões, especialista em finanças e professor da FAC-SP.

Esse contexto, porém, não prejudicou a Bolsa do Brasil. O índice de referência Ibovespa subiu 1,21%, aos 112.203 pontos. A mineradora Vale avançou 3,66%. A petroleira PetroRio disparou 6,45%.

Produtores de petróleo e de matérias-primas metálicas, que representam o setor com maior peso no Ibovespa, foram beneficiados pela valorização desses produtos após a divulgação de dados sobre a economia da China que agradaram ao mercado.

No encerramento da tarde, o barril do petróleo Brent, referência para a mercadoria em estado bruto, subia 2,92%, a US$ 95,74 (R$ 494,78). Acesse também: Avião boliviano fica destruído após pegar fogo na fronteira

Com informações da Folhapress, por CLAYTON CASTELANI