Previsão é de tempo estável com probabilidade de tempestades

Terça-feira amanhece com previsão de tempo estável, mas conta com uma alta probabilidade de ocorrer chuvas fracas e moderadas, principalmente na região Norte. Já nas regiões Centro-Sul e Leste do Estado são esperadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem atingir até 60 km/h.

Mato Grosso do Sul começa o dia com as mínimas entre 15/21°C. Com o passar do dia, as temperaturas irão subir e atingir as máximas de 21/34°C. Iguatemi marcará as menores temperaturas hoje, com mínimas e máximas entre 15/21°C e também conta com a possibilidade de ocorrer as fortes tempestades. Já Coxim e Paranaíba terão uma terça-feira quente, com temperaturas entre 21/34°C, sem indícios de chuva nas duas cidades.

A Capital começa o dia com as temperaturas por volta dos 19°C e ao longo do dia irão alcançar os 26°C. Campo Grande também enfrenta a previsão de tempestades com rajadas de ventos e raios, resultado do deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica, podendo ter o acumulo de até 20mm. Então, cuidado ao sair de casa hoje e não esqueça do guarda-chuva.

Veja mais: Semana terá chuvas em algumas regiões e temperaturas altas em MS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.