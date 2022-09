Cassems Carandá completa sete anos com atendimento multiprofissional humanizado

Uma das conquistas ao longo dos anos é ser referência no atendimento do transtorno do espectro autista

Na última quinta-feira (01), a Unidade Cassems Carandá completou sete anos da inauguração da Unidade Cassems Carandá, em Campo Grande. A Unidade tem o objetivo de oferecer cuidados aos pacientes, em relação à sua saúde física e mental, por meio de um atendimento multiprofissional e diferenciado.

Segundo a supervisora da Unidade Carandá, Rosely Souza do Espírito Santo, uma das conquistas da unidade ao longo dos anos é ser referência no cuidado e prevenção, mas se destaca também pelo atendimento a pacientes com transtorno do espectro autista.

“A unidade tem o perfil ambulatorial voltado para crianças, adolescentes e adultos e o fortalecimento da equipe multidisciplinar. Dispomos também de acompanhamento multiprofissional, com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogas com ênfase no transtorno do espectro autista, pois assim asseguramos e garantimos o atendimento humanizado, hoje nossa unidade tornou-se referência no atendimento do transtorno do espectro autista”, ressalta.

A equipe é composta por especialistas de diversas áreas da saúde entre eles: pediatras, neuropediatras, endocrinologistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos para o público adulto e infantil, psiquiatras, ginecologista, nutricionistas, médicos generalistas.

A supervisora da Unidade Carandá destaca o resultado do empenho da equipe em oferecer ao beneficiário o jeito Cassems de cuidar e pontua os planos para os próximos anos. “Comparado aos anos anteriores, atualmente, tivemos um crescimento de mais de 60% nos números de atendimentos. Já com relação às especialidades tivemos um grande avanço e, para os próximos idealizamos junto a Diretoria de Assistência à Saúde alguns passos para potencializar o atendimento na unidade”, afirma a colaboradora Rosely Souza do Espírito Santo.

Com informações da assessoria