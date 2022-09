Avião boliviano fica destruído após pegar fogo na fronteira

Uma aeronave boliviana ficou completamente carbonizada após cair no Paraguai, na região de Caaguazú, a menos de 300 quilômetros da fronteira com Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu no fim da manhã de hoje (5).

Segundo informações, o avião caiu no Bairro Bella Vista de Yhu e testemunhas viram quatro pessoas com os rostos cobertos descerem. Os suspeitos fugiram com malas nas mãos.

A aeronave tinha identificação boliviana e não há registro de feridos.

Com informações do site Capitán Bado

