Procon da Capital encontra variação de até 26,32% no preço do gás de cozinha

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor continua monitorando os preços do gás de cozinha em Campo Grande e nova pesquisa, realizada na semana passada, encontrou variação de 26,32% no gás de 13kg. O acompanhamento ocorre desde março de 2022, quando a Petrobrás S.A. anunciou o último aumento de preço de 16,1% sobre o gás de cozinha.

Foi realizada no dia 3 de julho, pesquisa de preço do botijão de gás de cozinha de 13kg, em 25 estabelecimentos comerciais na Capital. Confira a pesquisa na íntegra: Pesquisa de gás de cozinha julho de 2023 Completa

Segundo a pesquisa do Procon Municipal, em 1° de julho houve uma redução de -3,9% no preço, que não foi sentida no bolso do consumidor. Na análise dos preços, obteve-se uma variação de 26,32%, sendo que o menor preço encontrado de R$ 95,00 e o maior preço de R$ 120,00.

Dicas para economizar o gás de cozinha:

Negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega para que possa economizar, e que sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP;

Dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor (crédito, débito, dinheiro e PIX) pode haver variação para mais ou para menos;

Preste atenção também ao escolher a marca do produto. Esta também pode influenciar no valor final a ser pago pelo consumidor;

Evite correntes de ar na cozinha;

Prefira cozinhar com panelas tampadas;

Cuide da manutenção do seu fogão – As chamas do gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amareladas, que sujam o fundo da panela, é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás;

Aproveite o vapor da panela onde faz algumas receitas, como o arroz, para cozinhar legumes. Coloque em cima da panela um escorredor metálico que se encaixe bem, disponha os legumes picados dentro e tampe. Os legumes cozinharão no vapor do arroz e você economizará gás e tempo.